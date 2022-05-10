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١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٨:٥٢ ص

المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

إيران تدين الهجوم الإرهابي على الجيش المصري في سيناء

إيران تدين الهجوم الإرهابي على الجيش المصري في سيناء

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية الهجوم الإرهابي الأخير على الجيش المصري في سيناء، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود المصريين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده الهجوم الإرهابي الأخير على الجيش المصري في صحراء سيناء، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود المصريين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "مواجهة ظاهرة الإرهاب التي انتشرت للأسف في الدول الإسلامية بدعم من الدول الغربية تتطلب تعاوناً وثيقاً مع دول المنطقة".

وجدير بالذكر ان يوم السبت الماضي أعلن الجيش المصري مقتل 11 من عناصره بينهم ضابط وإصابة 5 آخرين، إثر "إحباط هجوم إرهابي"، استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء ومحاصرة العناصر المنفذة في منطقة معزولة، دون الكشف بعد عن خسائر في صفوف الجناة أو نتائج المواجهات معهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1923636
https://ar.mehrnews.com/news/1923636/

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