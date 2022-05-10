معركة سيف القدس شكلت علامة فارقة في تاريخ الصراع مع الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار خلال تصريحات لصوت الاقصى ان شعبنا الفلسطيني احتضن المقاومة رغم القصف والدمار وإجرام الاحتلال ، معتبراً ان معركة سيف القدس جاءت تلبية لنداء أهل القدس ورفضاً لانتهاكات الاحتلال بحق المدينة المقدسة.

وبين ان معركة سيف القدس مثلت انتصاراً حقيقياً على هذا الكيان ورأينا وحدة المقاومة وشعبنا في كل أماكن تواجدهم، بالإضافة الى ثبتت معادلة غزة القدس ولا تراجع عما حققت معركة سيف القدس.

وقال ان معركة سيف القدس رسخت قواعد جديدة وأكدت امكانية هزيمة هذا المشروع الصهيوني، معتبراً ان القدس كانت وستبقى عربية إسلامية رغم كل ما يمارسه الاحتلال.

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