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٠٢‏/١١‏/٢٠٢٢, ١٠:١٩ ص

قيادي في حركة حماس:

بريطانيا تتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية جراء وعد بلفور المشؤوم

بريطانيا تتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية جراء وعد بلفور المشؤوم

حمل القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان اليوم الاربعاء في الذكرى ١٠٥ لوعد بلفور المشؤوم بريطانيا المسؤولية الكاملة عن المعاناة والجرائم التي حلت بشعبنا الفلسطيني من جراء وعد بلفور الباطل، معتبراً ان وما بني على باطل فهو باطل حيث أعطى من لا يملك لمن لا يستحق وليس له حق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد اسماعيل رضوان ان بريطانيا تتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية من جراء وعد بلفور المشؤوم والمطلوب منها الاعتذار لشعبنا الفلسطيني والعمل على إنهاء الاحتلال لأرض فلسطين.

وأكد على التمسك بحق العودة وهو حق ثابت فردي وجماعي لا يسقط بالتقادم ولا بالإجراءات الاحتلالية ولا الوعود الباطلة، معتبراً أن خيار المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية هو الخيار الأمثل لتحرير فلسطين وكل فلسطين.

ودعا الدول المطبعة إلى قطع العلاقات مع الكيان الصهيونى الزائل لأن التطبيع طعنة غادرة لشعبنا الفلسطيني.

/انتهى/

رمز الخبر 1927624

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