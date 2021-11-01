الاسرى ليسوا وحدهم في الميدان والمساس بهم يعني قلباً للطاولة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القيادي في حركة حماس، اسماعيل رضوان، قال ان الاسرى الابطال المضربون يتعرّضون لمخاطر حقيقية، مشيراً إلى ان الباب مفتوح لاسناد الاسرى وليس فقط على صعيد داخل السجون، مؤكدا ان المقاومة لا يمكن ان تترك اسراها وانها تتابع عن كثب تطورات الاحداث في سجون الاحتلال.

واضاف ان الاسرى ليسوا وحدهم في الميدان ونحن امام تطورات تحكمها تصرفات الاحتلال مؤكداً على ان المقاومة تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى السبعة والمساس بهم يعني قلباً للطاولة.

ويواصل 7 اسرى في سجون الاحتلال معركة الاضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري وهم، علاء الاعرج، ومقداد القواسمة، وكايد الفسفوس، وهشام أبو هواش، ورايق بشارات، وشادي ابو عكر، والاسير حسن شوكة المضرب./انتهى/