رضوان: رحيل الحاج حجازي خسارة كبيرة لفلسطين والمقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان أعرب في رسالة تعزئة الى قائد الثورة الإسلامية عن حزنه لرحيل نائب قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد حجازي الذي توفي عن عمر ناهز 65 عاماً مساء يوم الأحد بسبب فيروس كورونا.

وعزى اسماعيل رضوان، سماحة آية الله العظمى السيد القائد علي الخامنئي وقيادة الحرس الثوري وإيران وعائلة الفقيد برحيل نائب قوة القدس السيد العميد محمد حجازي رحمه الله.

وجاء في رسالة القيادي بحركة حماس: "إن رحيل الحاج حجازي مثل خسارة كبيرة لفلسطين والمقاومة لأنه كان داعما وسندا رئيسا لفلسطين والمقامة كما نعزي أنفسنا والمقاومة برحيل هذه القامة الكبيرة في هذا الوقت الحساس الذي نحن أحوج مانكون فيه لأمثال الحاج حجازي في مواجهة المشاريع الصهيو أمريكية في المنطقة ولكن عزاءنا أنه ترك اخوانا ورفقاء يسيرون على دربه رحمه الله رحمة واسعة وحفظ الله إيران عزيزة كريمة منصورة".

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