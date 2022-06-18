نشر الشائعات عن استقالة "علي باقري" بهدف وقف هبوط أسعار العملات!

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في الأيام الأخيرة شهد السوق اتجاهاً تنازلياً في سعر العملة ووصل معدل بيع الدولار إلى 27 ألف تومان مع المصدرين، فجأة نقلت بعض التغريدات أنباء عن استقالة علي باقري في المواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح مصدررفيع في وزارة الخارجية لا توجد خطط لتغيير فريق التفاوض النووي في بلادنا.

وجدير بالذكر أن تغريدات باقري في الايام الماضية كانت جزءًا من خطابه في اجتماع جمعية الأكاديميين الإسلاميين الإيرانيين في جامعة طهران.

وكتب وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان في حسابه على موقع تويتر ان وزارة الخارجية صرحت في بيان إننا نلتزم بقانون البرلمان ونواصل المفاوضات، مضيفا ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تنحرف عن مسار المحادثات الهادفة للحصول على نتائج ".

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