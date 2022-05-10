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١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٩:٢٥ م

عبر تويتر؛

مورا يتوجه إلى طهران لمتابعة المفاوضات

مورا يتوجه إلى طهران لمتابعة المفاوضات

أعلن كبير مفاوضي الإتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، اليوم الثلاثاء أنه سيتوجه إلى طهران للقاء كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني للعمل على سد الفجوات المتبقية في مفاوضات فيينا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان كبير مفاوضي الإتحاد الأوروبي، قال مورا على تويتر "أسافر مرة أخرى إلى طهران لعقد اجتماعات مع باقري كني ومسؤولين آخرين بشأن محادثات فيينا وقضايا أخرى.

وأضاف مورا: "يستمر العمل على سد الفجوات المتبقية في هذه المفاوضات"، في إشارة إلى مفاوضات فيينا الهادفة إلى رفع العقوبات عن إيران والتوصل اتفاق من اجل احياء الاتفاق النووي.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده قد اعلن في مؤتمر صحفي صباح الأمس ان زيارة مورا إلى طهران ستتم بعد الاتصال الهاتفي الأخير بين أمير عبد اللهيان وبوريل، مضيفا ان مورا سيلتقي مع باقري خلال رحلته إلى طهران.

/انتهى/

رمز الخبر 1923661
https://ar.mehrnews.com/news/1923661/

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