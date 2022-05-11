الرئيس الإيراني يرحب بالجهود الهادفة لتعزيز العلاقات بين طهران وبروكسل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني، حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، قال خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البلجيكي، الكساندر ديكرو، ان العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قائمة منذ فترة طويلة على اسس الاحترام والمصالح المتبادلة، مؤكدا بان الجمهورية الاسلامية تدعم الجهود التي تهدف الى تعزيز وتوسيع هذه الاواصر، داعياً الى تفعيل الطاقات الكامنة في كلا البلدين، لما في ذلك من تاثير لرفع مستوى التعاون المشترك.

ومن جهته، اكد رئيس الوزراء البلجيكي على اهمية العلاقات العريقة والايجابية التي تربط بلاده بايران، متطلعاً لاستمرار المضي نحو توسيع التعاون الايراني البلجيكي، وذلك في ضوء جهود مسؤولي البلدين.

وأضاف الكساندر ديكرو ان بلجيكا ترغب في تعزيز العلاقات ولاسيما الاقتصادية مع ايران.

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