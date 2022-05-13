سندعم طلب انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي خلال مؤتمر صحافي اليوم الجمعة: "سندعم أي طلب تقدمه فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، في حال تقديمه".

ودعا رئيس فنلندا سولي نينيستو، ورئيس وزرائه سانا مارين، إلى ضرورة التقدّم بطلب للحصول على عضوية حلف الناتو "في أقرب وقت ممكن".

وسبق أن أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أنّ "احتمال انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي جزء من مباحثات بين وزراء خارجية دول التحالف العسكري في بروكسل".

ويبلغ طول الحدود البرية بين روسيا وفنلندا حوالى 1340 كيلومتراً، وهي أطول حدود لدولة في الاتحاد الأوروبي مع روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو إنّ "موسكو لن تقف مكتوفة اليدين إذا انضمت فنلندا إلى الناتو"، مؤكداً أنّ قواته المسلحة "ستتّخذ جميع الإجراءات الضرورية المطلوبة لضمان المصالح المشروعة للدفاع".

وفي وقت سابق، حذّرت روسيا كلاً من فنلندا والسويد عبر القنوات الثنائية من عواقب انضمامهما إلى حلف الناتو، بالتزامن مع تصاعد حدة التوتر بين موسكو والحلف، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وفي 11 نيسان/أبريل الفائت، صرّح الكرملين بأنّ "انضمام فنلندا والسويد المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي، لن يجلب الاستقرار إلى أوروبا"، مؤكّداً أنّ "الحلف لا يزال أداةً معدةً للمواجهة" مع موسكو.

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