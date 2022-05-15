انخفاض عدد وفيات كورونا في البلاد الى أقل من 10 اشخاص خلال اليوم المنصرم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 368 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى7 ملايين و228 الفا و51 شخصا.

وأشارت الوزارة خلال تصريحها اليومي إلى أن اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاحد الى141 الفا و224 شخصا.

وأضافت الوزارة " اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 20 الفا و835 شخصا لغاية الآن".

كما أعلنت وزارة الصحة، بأن 51 مليونا و771 ألفا و715 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

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