انخفاض عدد وفيات كورونا في البلاد خلال اليوم المنصرم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 375 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى7 ملايين و224 الفا و431 شخصا.

وأشارت الوزارة خلال تصريحها اليومي إلى أن اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الجمعة الى141 الفا و157 شخصا.

وأضافت الوزارة " اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 999 الفا و709 شخصا لغاية الآن".

كما أعلنت وزارة الصحة، بأن 51 مليونا و401 ألفا و134 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

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