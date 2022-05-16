ايران وطاجكستان تؤكدان على تعزيز التعاون العسكري في مجال مكافحة الإرهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية، اللواء محمد باقري، حظي باستقبال رسمي من قبل وزير الدفاع الطاجيكي الفريق شير علي ميرزا ، وحضر عرضا عسكريًا واستعراضا للوحدات النموذجية والشرف للقوات المسلحة الطاجيكية قبل ان يعقد اجتماعا تخصصيا لبحث سبل تطوير وتوسيع التعاون الثنائي ومكافحة الإرهاب في منطقة آسيا الوسطى ، والتعاون الإقليمي مع التركيز على أفغانستان.

وشدد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية على أنه بالإضافة إلى إحلال الأمن على الحدود، يتعين على القوات المسلحة للبلدين التفاعل وتبادل الآراء مع بعضها البعض وأضاف أن تطوير وتعزيز التعاون الإقليمي والثنائي، وكذلك تبادل الخبرات التاهيلية وتطوير التعاون العسكري في مكافحة الإرهاب، يجب أن تكون من أولويات القوات المسلحة في البلدين.

ومن جهته، رحب وزير دفاع طاجيكستان، الفريق شير علي ميرزا في هذا اللقاء، بخطط القوات المسلحة الإيرانية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات بمساعدة وتعاون البلدين ، وقال إن إجراء المناورات المشتركة وتطوير المعدات العسكرية يعد أمراً ضرورياً وأولوية بالنسبة للقوات المسلحة الطاجيكية والايرانية.

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