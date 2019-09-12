اللواء باقري: إيران مستعدة للدفاع بقوة عن أمنها ومصالحها في الخليج الفارسي

بدوره وصف مساعد رئيس اللجنة المركزية العسكرية الصينية "شو كي ليانغ" علاقات الصين مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها استراتيجية، معلنا استعداد بلاده لتطوير هذه العلاقات.

افاد موقع "تشاينا ميل" ان المسؤول العسكري الصيني قال خلال لقائه في بكين رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، بان ايران والصين تربطهما علاقات تقليدية واسعة وعميقة مبنية على ركائز قوية.

ووصف البلدين بانهما صديقان جيدان لبعضهما بعضا واضاف، انه وفي ظل قيادة قادة البلدين فقد تعززت الشراكة الاستراتيجية بينهما بصورة مستمرة.

وقال، ان الصين تنظر للعلاقات مع ايران بانها استراتيجية وهي على استعداد لتعزيز الاتصالات والتنسيقات وتعميق التعاون في جميع المجالات وصون المصالح الاساسية المشتركة والامن والسلام الاقليمي والتعاون من اجل بناء مستقبل مشترك للمجتمع البشري.

واكد بان القوات العسكرية الصينية تولي اهمية فائقة لتطوير التعاون الودي مع القوات العسكرية الايرانية وهي على استعداد للتعاون مع ايران في مسار زيادة اللقاءات في مستويات عليا وتطوير التعاون في مجالات المعدات التسليحية والعلاقات العسكرية.

وكان رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري قد وصل الى بكين امس الاربعاء لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الصينيين حول التعاون بين الجانبين والارتقاء بالدبلوماسية الدفاعية بينهما.