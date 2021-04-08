ايران وطاجيكستان تعملان على تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري

وافادت وكالة مهر للأنباء ان وزير الدفاع الطاجيكي الفريق شير علي ميرزا التقى اليوم الخميس في العاصمة طهران رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري وبحث الجانبان تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية.

وقال اللواء باقري في تصريح صحفي له بعد عقد اللقاء : مع بدء موسم الربيع قمنا باستضافة وزير الدفاع للبلد الصديق والجار طاجيكستان وتم في هذه الزيارة وضع أسس تنمية العلاقات العسكرية بين البلدين.

واضاف: كما تقرر تشكيل فريق عمل مشترك بين قوات المسلحة للبلدين يقوم برسم وتخطيط مستقبل العلاقات العسكرية والدفاعية بين البلدين.

وتابع اللواء باقري : لقد تفقد وزير الدفاع الطاجيكي والوفد المرافق له الصناعات الدفاعية في بلادنا وتم خلال اجتماع اليوم ايضا البحث حول فرق العمل في مختلف المجالات العسكرية من بينها التعاون التدريبي و...

وقال : من المؤكد ان التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية سيكون له تاثير ايجابي في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة وتطوير القوات المسلحة الطاجيكية وتبادل الخبرات بين البلدين وان هذه الزيارة تعد البداية لبدء تنمية العلاقات العسكرية والدفاعية بين البلدين .

واشار اللواء باقري الى القواسم الثقافية المشتركة بين البلدين وقال: ان طاجيكستان ناطقة بالفارسية وذات ثقافة وتاريخ ودين مشترك مع بلدنا و انشاء الله سيكون ربيع الطبيعة متواكبا مع ربيع تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين .

انتهى/