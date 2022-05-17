افتتاح مصنع " أبابيل-2" لانتاج الطائرات المسيرة في طاجيكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه من أجل تعزيز وتطوير التعاون العسكري والدفاعي المشترك بين البلدين، تم إنشاء مصنع" أبابيل-2" لإنتاج الطائرات المسيرة بجهود خبراء الصناعة الدفاعية في إيران وحضوررئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء باقري ووزير الدفاع الطاجيكي الفريق شير علي ميرزا ومجموعة من كبار قادة طاجيكستان في دوشنبه.

وأشار اللواء باقري إلى أن الجمهورية الإسلامية الايرانية بجهود خبرائها وعلمائها الملتزمين وباستخدام القدرات المحلية استطاعت أن تنمو بشكل كبير في جميع الأبعاد العسكرية والدفاعية لا سيما الطائرات المسيرة، مضيفا: " اليوم نحن في موقف يمكننا من خلاله تصدير المعدات العسكرية إلى الدول الحليفة والصديقة بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المحلية من أجل زيادة الأمن والسلام الدائم".

ووصف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة افتتاح مصنع "أبابيل 2" في طاجيكستان بأنه نقطة تحول في التعاون العسكري بين البلدين، مضيفًا: "إن شاء الله سنرى في المستقبل مزيدًا من التعاون والتفاعل على جميع المستويات للدفاع العسكري بين إيران وطاجيكستان ".

وفي النهاية، تم تسليم المفتاح الرمزي لافتتاح المصنع وشهادة إتمام الدورة التدريبية لقائد وموظفين القوات الجوية الطاجيكية.

كما التقى اللواء باقري برئيس لجنة أمن الدولة بجمهورية طاجيكستان سايمون ياتيموف من أجل التعاون الثنائي في قضايا الأمن والحدود.

وأكد الجانبان على ضرورة استمرار التفاعلات والمشاورات والاجتماعات المتخصصة حول القضايا الثنائية والإقليمية منها التطورات في المنطقة وأفغانستان.

/انتهى/