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١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٨:٥٠ م

اللواء باقري خلال لقائه الرئيس الطاجيكي:

يُمكن للقوات المسلحة للبلدين مساعدة أفغانستان على إرساء الأمن والسلام في أفغانستان

يُمكن للقوات المسلحة للبلدين مساعدة أفغانستان على إرساء الأمن والسلام في أفغانستان

التقى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري بالرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان في القصر الرئاسي في العاصمة دوشنبه، وأكد انه يُمكن للقوات المسلحة للبلدين مساعدة أفغانستان على إرساء الأمن والسلام في أفغانستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وبحسب العلاقات العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة؛ فان اللواء محمد باقري التقى في اليوم الثاني من زيارته لجمهورية طاجيكستان، بالرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان وعقد معه جولة من المباحثات.

وشدد رئيس طاجيكستان في هذا اللقاء على أن القواسم الثقافية المشتركة لا تزال تعتبر الركن الأساسي لتعزيز اواصر العلاقة بين شعبي البلدين، وقال إن الجذور التاريخية واللغة المشتركة توفران شروطا لا مثيل لها لتنمية العلاقات على الصعيد الدفاعي والعسكري والثقافي والسياسي والاقتصادي بين البلدين اكثر فاكثر.

وأضاف: "ترحب القوات المسلحة الطاجيكية بأي تعاون عسكري عسكري ثنائي مع القوات المسلحة الإيرانية".

ومن جانبه قال اللواء باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، خلال اجتماع مع الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان ، إن "موقف إيران وطاجيكستان في المنطقة استراتيجي".

وأضاف: "يمكن للقوات المسلحة للبلدين مساعدة أفغانستان على إرساء الأمن والسلام في أفغانستان من خلال تطوير التعاون العسكري والإقليمي".

/انتهى/

رمز الخبر 1923824
https://ar.mehrnews.com/news/1923824/

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