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٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:٤٦ م

عارف: لا توجد اي عوائق امام تطوير العلاقات بين ايران وطاجيكستان

عارف: لا توجد اي عوائق امام تطوير العلاقات بين ايران وطاجيكستان

التقى النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف الذي يزور دوشنبه، اليوم الخميس رئيس طاجيكستان امام علي رحمان ليؤكد ان لا شيء يحول دون المزيد من توسيع العلاقات بين طهران ودوشنبه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف الذي يزور دوشنبه، اليوم الخميس خلال لقاء رئيس طاجيكستان امام علي رحمان، الى اوجه الاشتراك الحضاري والثقافي والتاريخي واللغوي بين ايران وطاجيكستان وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية جاهزة تماما للتعاون المشترك لايجاد وتعزيز المراكز العلمية والبحثية واكاديميات البلدين وكذلك تطوير التعاون العلمي والثقافي والتكنولوجي بينهما.

واعتبر عارف، طاجيكستان بانها بلد صديق وشقيق لايران مبلغا تحيات الرئيس بزشكيان لنظيره الطاجيكي.

اما رئيس طاجيكستان امام علي رحمان فقد عبر عن ارتياحه لتنامي علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وقال ان الغاء التاشيرات يسهم في تطوير السياحة مشددا على ضرورة تكريم التقاليد التاريخية والحضارية المشتركة للشعبين.

واعرب عن شكره لعارف لزيارته دوشنبه والمشاركة في المؤتمر الدولي لحماية المثالج الطبيعية.

واعرب الطرفان في اللقاء عن رضاهما للتعاون والدعم المتبادل لاحدهما الاخر في الاوساط الاقليمية والدولية.

رمز الخبر 1958599

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