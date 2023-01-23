السفیر الإیرانی ووزیر خارجیة حکومة طالبان يناقشان ملف حقوق ايران في مياه نهر هيرمند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش كاظمي قمي مع اميرخان متقي القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها التوسع الشامل للعلاقات وحقوق ايران في مياه نهر هيرمند.

وأكد وزير خارجية حكومة طالبان خلال هذا اللقاء على ضرورة إزالة العقبات الفنية واتخاذ الإجراءات التي تمنع إهدار مياه نهر هيرمند.

و بدأ كاظمي قمي، يوم السبت الماضي، مهمته في أفغانستان كسفير جديد لإيران رسميا.

وكلف الرئيس الإيراني حجة الإسلام السيد ابراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، ممثلهم الخاص في شؤون أفغانستان، كاظمي قمي، بالمتابعة الجادة لمسألة حقوق إيران المائية من نهر هيرمند وتوفير المياه التي يحتاجها أبناء محافظة سيستان وبلوشستان من خلال التشاور مع الهيئة الحاكمة في أفغانستان.

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