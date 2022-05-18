إيران تسعى لمعالجة مخاوف الحجاج من اللقاحات السعودية المعتمدة في اسرع وقت ممكن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده ردا على سؤال أحد الصحفيين حول بعض الأخبار المنشورة حول اللقاحات المقبولة للحج والسفر إلى السعودية: يتمتع لقاح بركت ولقاحات إيرانية أخرى بمعايير صحية عالية، هناك اتفاقيات ثنائية بشأن قبول هذه اللقاحات في لوائح السفر في بعض البلدان، وفي حالات أخرى تكون هذه القضية على جدول الأعمال ويتم متابعتها.

وصرح المتحدث باسم وزارة خارجيتنا: في هذا السياق ستحاول وزارة الخارجية حل مخاوف بعض الحجاج الشرفاء عبر القنوات الدبلوماسية في أسرع وقت ممكن بالتنسيق مع المسؤولين السعوديين.

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