لولا حضورنا في ساحات الجهاد لكان العدو قد دمّر بلادنا وشرّد شعبنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان اللواء "سلامي" قال في تصريح له اليوم الاربعاء، امام جمع من كوادر الحرس الثوري بمحافظة جلستان: ان التجارب القيمة التي اكتسبناها في ساحات الجهاد ضد اعداء الله، برهنت لنا بان الايمان هو العنصر الاساس لتقرير مصير هذه المواجهة.

وتابع اللواء سلامي: ان فترة الدفاع المقدس، خير دليل على حقيقة ان مصير الساحات يتحدد بيد الرجال الصادقين والمؤمنين.

وأضاف القائد العام للحرس الثوري: تنفيذ احكام الاسلام المبين، يعتمد على اقامة نظام ديني وان ديمومة هذا النظام مرهونة بتعاظم اقتداره؛ وعليه فنحن عازمون على تعزيز اقتدارنا وماضون بهذا الاتجاه.

وأكد اللواء حسين سلامي على ان "كرامتنا وامننا واقتدارنا واستقرارنا في ايران الاسلامية اليوم، رهن بالتضحيات والتفاني والدماء الطاهرة لابناء شعبنا الأبي".

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