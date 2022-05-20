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٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٨:٤٢ م

كندا تفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا

كندا تفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا

أعلنت حكومة كندا، اليوم الجمعة، عن فرضها حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، في ظل العملية العسكرية التي تواصلها موسكو في أوكرانيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت الحكومة الكندية في بيان، أن القيود الجديدة التي أعلنت عنها وزيرة الخارجية تطال 14 شخصا، منهم رجال أعمال روس وأفراد في عوائلهم وأشخاص مقربون من الحكومة الروسية، بدعوى تحملهم المسؤولية عن "تمكين" الرئيس الروسي بشكل مباشر من بدء العملية العسكرية في اوكرانيا .

كما تشمل العقوبات الجديدة فرض حظر على تصدير واستيراد سلع كمالية إلى ومن، بما في ذلك حظر تصدير المشروبات الكحولية والتبغ وبعض منتجات المنسوجات والملابس الرياضية والأحذية والملابس الفاخرة والإكسسوارات والمجوهرات وأدوات المطبخ والأعمال الفنية، وحظر استيراد المشروبات الكحولية والمأكولات البحرية والسمك والماس الطبيعي.

ولفتت الوزارة إلى أن قيمة هذه الصادرات والواردات بلغت في العام الماضي 75.7 مليون دولار.

/انتهى/

رمز الخبر 1923902
https://ar.mehrnews.com/news/1923902/

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