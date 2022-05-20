كندا تفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت الحكومة الكندية في بيان، أن القيود الجديدة التي أعلنت عنها وزيرة الخارجية تطال 14 شخصا، منهم رجال أعمال روس وأفراد في عوائلهم وأشخاص مقربون من الحكومة الروسية، بدعوى تحملهم المسؤولية عن "تمكين" الرئيس الروسي بشكل مباشر من بدء العملية العسكرية في اوكرانيا .

كما تشمل العقوبات الجديدة فرض حظر على تصدير واستيراد سلع كمالية إلى ومن، بما في ذلك حظر تصدير المشروبات الكحولية والتبغ وبعض منتجات المنسوجات والملابس الرياضية والأحذية والملابس الفاخرة والإكسسوارات والمجوهرات وأدوات المطبخ والأعمال الفنية، وحظر استيراد المشروبات الكحولية والمأكولات البحرية والسمك والماس الطبيعي.

ولفتت الوزارة إلى أن قيمة هذه الصادرات والواردات بلغت في العام الماضي 75.7 مليون دولار.

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