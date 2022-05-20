حاخام صهیونی زار السعودية: التطبيع بين "تل أبيب" والرياض مسألة وقت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت القناة السابعة العبرية، إن الحاخام بورغ الذي زار البحرين والسعودية مؤخراً مع قادة أعمال يهود، وصف المملكة بأنها "مذهلة"، وقال إنه رأى مكاناً "يمضي قدماً مع مجتمع الأعمال الراغب في الابتعاد عن النفط، إلى وضع اقتصادي أفضل".

وأضاف أنه "في حين أن الرياض لم توقع بعد على اتفاقيات إبراهام لتطبيع العلاقات مع (إسرائيل)، إلا أن الأشخاص الذين تحدثت معهم في السعودية قالوا إن حدوث ذلك مسألة وقت فقط".

وتابع الحاخام بورغ: "قد يستغرق الأمر عامين.. إنه مجتمع محافظ، وهم بحاجة إلى دفع البلاد إلى الأمام، لكن خلاصة القول هي أن إيران هي القضية المشتركة للجميع.

وقال إن "كونك يهودياً بشكل علني ومؤيد لـ(إسرائيل) في المملكة؛ لم يتسبب لنا بأي مشكلة"، مردفاً: "إنهم مفتونون جداً بما يحدث هنا في (إسرائيل)، وينتظرون - نوعاً ما - منا للمضي قدماً".

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