انخفاض عدد وفيات كورونا في البلاد الى أقل من 5 اشخاص خلال اليوم المنصرم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت عن تسجيل 4 وفيات و 103 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وصل اجمالي عدد المتعافين من الفايروس والمغادرين للمستشفيات في إيران 7 ملايين و 44 الفا و499 شخصا لغاية الآن.

وأشارت الوزارة خلال تصريحها اليومي إلى أن اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم السبت الى141 الفا و306 شخصا.

وأضافت الوزارة " اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 44 الفا و499شخصا لغاية الآن".

كما أعلنت وزارة الصحة، بأن 52 مليونا و 175 ألفا و630 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

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