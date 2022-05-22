سوريا تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة اعتداءات الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالة وجهتها إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن “للمرة الثانية خلال أسبوع تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب عدوان صاروخي غاشم على أراضي الجمهورية العربية السورية حيث نفذ العدو الإسرائيلي عند حوالي الساعة الحادية عشرة من مساء ليلة السبت الـ 20 من أيار 2022 عدواناً برشقات من صواريخ أرض أرض من اتجاه الجولان العربي السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في جنوب دمشق ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أفراد ووقوع خسائر مادية”.

وأضافت الوزارة “إذ تدين الجمهورية العربية السورية هذا العدوان السافر وتشدد على احتفاظها لنفسها بحق الرد بالوسائل المناسبة التي يقرها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فإنها لا تزال تتطلع وتتوقع من الأمين العام للأمم المتحدة ومن مجلس الأمن إصدار إدانة واضحة وصريحة للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وبما يتسق مع ولاية مجلس الأمن في صون السلم والأمن الدوليين وفي تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية المحتلة وكذلك مطالبة الطرف الإسرائيلي المعتدي باحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والالتزام بتطبيق بنود اتفاق فصل القوات وفك الاشتباك الموقع في جنيف بتاريخ الـ 31 من أيار 1974 وبالكف فورا وبشكل غير مشروط عن تهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين”.

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