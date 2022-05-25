سلطات باكستان تغلق الطرق إلى العاصمة منعاً لتظاهرة لأنصار عمران خان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب ما أفادت "أسوشيتد برس"، فإن المسيرة أثارت مخاوف من وقوع اشتباكات عنيفة بين مؤيدي خان وقوات الأمن.

قي عمران خان في منصب رئيس الوزراء لأكثر من ثلاث سنوات ونصف حتى الشهر الماضي، عندما أطيح به في تصويت بحجب الثقة بالبرلمان، ومنذ ذلك الحين، نظم أنصاره مسيرات شارك فيها الآلاف في أنحاء البلاد.

هذا صرحت الوكالة، بأنه "رغم حظر مسيرة اليوم، يصر عمران خان على أنها ستكون ضخمة، وعلى أن المتظاهرين لن يتفرقوا حتى توافق الحكومة على إجراء انتخابات جديدة هذا العام، وليس في 2023 كما هو مقرر".

/انتهى/