  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١:١٧ م

الجهاد الإسلامي تدين زيارة وزير خارجية تركيا لكيان الاحتلال وتصفها بـ “التطبيعية”

الجهاد الإسلامي تدين زيارة وزير خارجية تركيا لكيان الاحتلال وتصفها بـ “التطبيعية”

أدانت حركة الجهاد الإسلامي بشدة، الزيارة التي قام بها وزير الخارجية التركي لكيان الاحتلال الصهيوني ولقائه مسؤولي كيان العدو، وبرنامج زيارته الذي مثل تناقضاً كبيراً مع مواقف الشعب التركي والشعوب العربية والإسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي "طارق سلمي" قال في تصريح صحفي الأربعاء، إن “هذه الزيارة التطبيعية جاءت قبل أيام قليلة من مسيرة الأعلام الفاشية ودعوات اقتحام المسجد الأقصى، ما يعني ضمناً عدم معارضة تركيا لهذه المسيرة والاقتحامات العدوانية للمسجد الأقصى، وخذلانها للشعب الفلسطيني الذي يستعد لمواجهة هذه المسيرة”.

وأكد سلمي أن كل أشكال التطبيع مرفوضة ومدانة بشدة، من أي جهة كانت، مشددا على أنه لا مبرر ولا عذر لمن يطبعون مع العدو أو يقيمون أي شكل من أشكال العلاقة معه.

المصدر: فلسطين اليوم

رمز الخبر 1924059
https://ar.mehrnews.com/news/1924059/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 6 + 4 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات