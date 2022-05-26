الجهاد الإسلامي تدين زيارة وزير خارجية تركيا لكيان الاحتلال وتصفها بـ “التطبيعية”

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي "طارق سلمي" قال في تصريح صحفي الأربعاء، إن “هذه الزيارة التطبيعية جاءت قبل أيام قليلة من مسيرة الأعلام الفاشية ودعوات اقتحام المسجد الأقصى، ما يعني ضمناً عدم معارضة تركيا لهذه المسيرة والاقتحامات العدوانية للمسجد الأقصى، وخذلانها للشعب الفلسطيني الذي يستعد لمواجهة هذه المسيرة”.

وأكد سلمي أن كل أشكال التطبيع مرفوضة ومدانة بشدة، من أي جهة كانت، مشددا على أنه لا مبرر ولا عذر لمن يطبعون مع العدو أو يقيمون أي شكل من أشكال العلاقة معه.

المصدر: فلسطين اليوم