تشكيل خلايا مسلحة من المستوطنين خطوة خطيرة لاستهداف أبناء شعبنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد طارق عز الدين المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، تعقيباً على تشكيل خلايا مسلحة للمستوطنين في القدس، على أن هذه الخطوة تعتبر ضوءاً أخضراً من وزارة حرب الاحتلال لقتل الفلسطينيين الذين سيصبحون تحت أوامر خاضعة لحقد المستوطنين بغطاء رسمي من قادة الاحتلال.

واعتبر هذا التصعيد الخطير يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنه، من خلال فرض وقائع أمنية خطيرة ضد الفلسطينيين وتكبيل حركتهم والتنكيل بهم والمساس بأمنهم وحياتهم.

وحذر عز الدين، من الاقدام على هذه الخطوة التي تستوجب وقفة جدية من الكل الفلسطيني بمكوناته كافة وحماية شعبنا ووجودنا في القدس المحتلة.

ودعا عز الدين، لضرورة العمل على تشكيل لجان شعبية تقوم على حماية أبناء شعبنا في أحياء مدينة القدس والتصدي لمثل هذه الخطوة الكبيرة التي سيكون لها تبعات خطيرة جداً.

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