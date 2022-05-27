السفير الايراني في بغداد يبارك التصويت على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب آل صادق في تغريدة على صفحته الشخصية على تويتر : نبارك لممثلي الشعب العراقي الشقيق في مجلس النواب لتصويتهم على قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب" التاريخي، مما شكل حلقة جديدة مدعاة للفخر في سلسلة المواقف الابية والشجاعه للشعب العراقى تجاه القضايا المصيرية للامة الاسلامية.

السفير الايراني يبارك البرلمان العراقي اقرار قانون تجريم التطبيع وقد صوت مجلس النواب العراقي امس الخميس على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان: إن التصويت تم بإجماع الحاضرين خلال الجلسة التي عقدت اليوم لمناقشة مقترح القانون.

ويهدف القانون إلى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب بأي شكل من الأشكال ومنع إقامة علاقات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية مع هذا الكيان.

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