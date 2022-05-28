الرئيس الإيراني يهنئ بمناسبة ذكرى استقلال جمهورية أذربيجان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي في رسالة تهنئة بمناسبة ذكرى استقلال جمهورية أذربيجان على مكانة جمهورية آذربيجان في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود المبذولة لتعزيز علاقات الجوار مع الدولة الشقيقة .

وأشار رئيسي في هذه الرسالة إلى أن التاريخ المشترك والدين والروابط العميقة بين البلدين قد وفرت أساسًا متينًا ودعمًا قيمًا للعلاقات بين البلدين في العصر الجديد. مضيفا ان الجمهورية الإسلامية الايرانية بعد استقلال جمهورية أذربيجان دائما تركز على العلاقات بين البلدين في إطار المصالح المشتركة لتوسيع العلاقات في جميع المجالات.

كما أعرب الرئيس الايراني عن ارتياحه لتوسيع التعاون بين البلدين بعد إنهاء احتلال أراضي جمهورية أذربيجان، معربا عن أمله لاستغلال هذه القدرات بجهود الطرفين في اتجاه الإرادة والمصالح المشتركة للبلدين.

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