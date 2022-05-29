الرئيس الطاجيكي يصل إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان مساء اليوم إلى طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى تلبية لدعوة حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي، وكان في استقباله وزير الطاقة الايراني علي أكبر محرابيان.

وأعرب رئيس طاجيكستان عن تعازيه للرئيس الايراني و أسر ضحايا حادث مبنى متروبول في مدينة آبادان وتمنى الشفاء التام لجميع المصابين.

ومن المقرر ان الرئيس الطاجيكي امام علي رحمان، خلال زيارته لطهران التي تستغرق يومين يجري محادثات ثنائية مع الرئيس الايراني وتجري مشاورات بين الوفدين الرفيعين للبلدين وتوقيع عدة وثائق حول التعاون الإقتصادي والعلمي والسياسي والثقافي ، وعقد مؤتمر صحفي لرئيسي البلدين .

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