توقيع 17 وثيقة تعاون في مختلف المجالات بين إيران وطاجيكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم التوقيع على 17 وثيقة تعاون بين كبار المسؤولين من إيران وطاجيكستان بحضور حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي و امام علي رحمان في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والنقل والاستثمار والتقنيات الجديدة والبيئة والرياضة والطاقة وتوقيع قضائي وتعليمي وبحثي وسياحي.

وتم توقيع هذه الوثائق من قبل وزراء الخارجية والصناعة والمناجم والتجارة والنفط والطرق والتنمية الحضرية والطاقة والشؤون الاقتصادية والمالية والتراث الثقافي والسياحة والعدل والرياضة والشباب والتعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، و رؤساء هيئة الأوراق المالية والبورصة وغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة لإيران وطاجيكستان.

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