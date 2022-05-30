الرئيس الإيراني يستقبل نظيره الطاجيكي صباح اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل الرئيس الايراني سيد ابراهيم رئيسي خلال مراسم استقبال رسمي الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان صباح اليوم (الإثنين) في مجمع سعد آباد.

وفي حفل الاستقبال الرسمي، وبعد عزف النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية الايرانية والطاجيكية، قدم قادة البلدين بعضهما البعض من وحدة الاحتفالات ثم الوفود رفيعة المستوى من كلا البلدين.

ودخل زعماء إيران وطاجيكستان مكان المحادثات بعد مراسم الترحيب الرسمية.

وعقب المحادثات، سيعقد رئيسا إيران وطاجيكستان اجتماعا مشتركا للوفود رفيعة المستوى، يعقبه توقيع وثائق جديدة حول التعاون بين البلدين.

انتهى/