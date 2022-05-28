الرئيس الطاجيكي يزور طهران غداً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان برنامج زيارة الرئيس، الطاجيكي امام علي رحمان، الذي يستغرق يومين يشتمل على مراسم ترحيب رسمية ومحادثات ثنائية بين الرئيسين ومشاورات بين الوفدين الرفيعين للبلدين وتوقيع عدة وثائق حول التعاون الإقتصادي والعلمي والسياسي والثقافي ، وعقد مؤتمر صحفي لرئيسي البلدين .

يشار إلى أن الرئيس الايراني قد زار العام الماضي العاصمة دوشنبة تلبية لدعوة من نظيره الطاجيكي لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون، والتي تم خلالها التوقيع على 8 وثائق تعاون بين إيران وطاجيكستان من قبل مسؤولي البلدين.

/انتهى/