المستوطنين الصهاينة يطلقون شعارات ورقصات استفزازية عند باب العامود

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مصادر مقدسية، ذكرت أن جماعات المستوطنين الصهاينة وصلوا منطقة باب العامود، وشرعوا بتنفيذ "رقصات" تلمودية، كما اعتدوا على المحال التجارية الخاصة بالمواطنين.

ووصلت مسيرة "الأعلام" الاستيطانية مدخل باب العامود، وستبدأ بالانطلاق صوب البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وكشف مراسل العالم ان قطعان المستوطنين حاولوا استفزاز الصحفيين من خلال الاعتداء عليهم بالألفاظ النابية وشعارات "الموت للعرب"، وأوضح ان قطعان المستوطنين يحاولون اظهار السيادة الضائعة من خلال شعارات تزعم ان القدس لهم.

وأكد ان الصهاينة منحوا تسهيلات كبيرة لبعض وسائل الاعلام من أجل تغطية اقتحامهم للقدس والمسجد الاقصی واعادة الهيبة الضائعة والسيادة الضائعة لكيان الاحتلال الاسرائيلي التي فقدها بصمود المقدسيين والمقاومة.

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