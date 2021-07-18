قوات الاحتلال تقتحم باحات مسجد الأقصى عشية يوم عرفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قوات كبيرة من شرطة الاحتلال انتشرت في كافة انحاء البلدة القديمة ومنعت المصلين من دخول القدس وسط اطلاق لقنابل الغاز.

وقامت قوات الاحتلال بإخلاء باحات المسجد من المصلين بالقوة حيث أطلقت عليهم قنابل الغاز والرصاص المطاطي تمهيداً لاقتحام قطعان المستوطنين للمسجد.

ونشرت قوات الاحتلال، حواجز معدنية في منطقة باب العامود بالقدس القديمة.

وأفاد شهود عيان بأن نشر الحواجز الحديدية في محيط باب العامود يأتي بالتزامن مع اقتحامات كبيرة من المتوقع تنفيذها للمستوطنين اليوم الأحد، للقدس العتيقة والمسجد الأقصى المبارك.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إغلاق ساحة باب العامود، وباب الساهرة، والمصرارة، تمهيدا لتسهيل اقتحامات المستوطنين المتوقعة غدا.

ودعا نشطاء مقدسيون للتواجد في المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه، للتصدي لاقتحامات المستوطنين المتوقعة اليوم.

ويشار الى ان الاحتلال يواصل انتهاك مشاعر المسلمين بالاعتداء على المصلين، عشية يوم عرفة في استفزاز واضح لكافة المسلمين في بقاع الارض .

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