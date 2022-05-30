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٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٧:٠٩ م

من أجل المصادقة؛

مجلس النواب العراقي يرسل "قانون تجريم التطبيع" لرئاسة الجمهورية

مجلس النواب العراقي يرسل "قانون تجريم التطبيع" لرئاسة الجمهورية

أرسل مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى رئاسة الجمهورية العراقية من أجل المصادقة عليه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن البرلمان العراقي أرسل اليوم الاثنين وثيقة إلى رئاسة الجمهورية العراقية، وجاء فيها: "استناداً إلى المادة 73 البند (ثالثاً) من الدستور، نرسل إليكم (قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني)، والذي تم التصويت عليه بتاريخ 26 / 5 / 2022 في الجلسة رقم(9) من الفصل التشريعي الأول/السنة التشريعية الأولى/الدورة الانتخابية الخامسة".

مجلس النواب العراقي يرسل "قانون تجريم التطبيع" لرئاسة الجمهورية

وكانت حركة المقاومة الإسلامية ” حماس ” قد ثمّنت إقرار البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في قراءته الأولى، مشيرةً إلى أنه يعبّر عن أصالة الشعب العراقي ومواقفه التاريخية المعهودة في دعم الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته الوطنية.

/انتهى/

رمز الخبر 1924163
https://ar.mehrnews.com/news/1924163/

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