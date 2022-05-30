قاليباف: توسيع التعاون مع طاجكستان ضمن أولويات الجمهورية الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي، محمد باقر قاليباف، التقى اليوم الاثنين، رئيس جمهورية طاجيكستان الذي يزور طهران على راس وفد رفيع المستوى، حيث أكد الجانبان على توسيع العلاقات وفي جميع المجالات بين البلدين.

ولفت رئيس البرلمان الإيراني إلى ان العلاقات بين طهران ودوشنبة شهدت نموا كبيرا خلال الاشهر الاخيرة، لكنها تبعد كثيرا عن المستوى المنشود.

وأشار إلى سياسة الحكومة والبرلمان الايرانيين حول التركيز على رفع مستوى العلاقات مع دول الجوار، مضيفاً ان جمهورية طاجيكستان التي تجمعها قواسم مشتركة لغوية وحضارية وثقافية وشعبية كثيرة مع ايران، مدرجة على سلم اولويات الجمهورية الاسلامية لتوسيع التعاون معها وبما يتيح فرص تعميق التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين الجانبين.

وعبر رئيس البرلمان الإيراني عن تطلعه بأن يشهد البلدان قريبا المزيد من التعاون الاقتصادي ولاسيما عبر تفعيل دور القطاع الخاص في كلا البلدين.

/انتهى/