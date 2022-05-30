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٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٩:٠٥ م

خلال لقائه الرئيس الطاجيكي؛

قاليباف: توسيع التعاون مع طاجكستان ضمن أولويات الجمهورية الإسلامية

قاليباف: توسيع التعاون مع طاجكستان ضمن أولويات الجمهورية الإسلامية

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي، محمد باقر قاليباف، خلال لقائه الرئيس الطاجيكي، امام علي رحمان، على أولية طاجكستان في تعزيز العلاقات معها في جميع المجالات، كما دعا إلى تعزيز النشاطات السياسية والاقتصادية والعلمية والتقنية المشتركة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي، محمد باقر قاليباف، التقى اليوم الاثنين، رئيس جمهورية طاجيكستان الذي يزور طهران على راس وفد رفيع المستوى، حيث أكد الجانبان على توسيع العلاقات وفي جميع المجالات بين البلدين.

ولفت رئيس البرلمان الإيراني إلى ان العلاقات بين طهران ودوشنبة شهدت نموا كبيرا خلال الاشهر الاخيرة، لكنها تبعد كثيرا عن المستوى المنشود.

وأشار إلى سياسة الحكومة والبرلمان الايرانيين حول التركيز على رفع مستوى العلاقات مع دول الجوار، مضيفاً ان جمهورية طاجيكستان التي تجمعها قواسم مشتركة لغوية وحضارية وثقافية وشعبية كثيرة مع ايران، مدرجة على سلم اولويات الجمهورية الاسلامية لتوسيع التعاون معها وبما يتيح فرص تعميق التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين الجانبين.

وعبر رئيس البرلمان الإيراني عن تطلعه بأن يشهد البلدان قريبا المزيد من التعاون الاقتصادي ولاسيما عبر تفعيل دور القطاع الخاص في كلا البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1924169
https://ar.mehrnews.com/news/1924169/

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