قائد الثورة: نتطلع لمواصلة بذل الجهود في الدفاع عن مضطهدي العالم وخاصة شعبيّ فلسطين واليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مدير الحوزات الدينية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله أعرافي، التقى مع زعيم المسيحيين الكاثوليك في الفاتيكان، البابا فرانسيس، وأبلغه رسالة شفهية من قائد الثورة الإسلامية في إيران.

وقال آية الله أعرافي: "بعد أن اطلع قائد الثورة الإسلامية المعظم على زيارتي، حملني السلام إليكم، وأشاد بماضيكم وتواصلكم مع أميركا اللاتينية، واستحسن بعض مواقفكم في تلطيف العلاقات بين الإسلام والمسيحية والدفاع عن المظلومين، وأكد أننا نتوقع أن تواصلوا بذل الجهود في الدفاع عن مضطهدي العالم وخاصة الشعبين الفلسطيني واليمني، وأن تتخذوا مواقف صريحة وشفافة بهذا الشأن".

وتابع أن قائد الثورة يتوقع اتخاذ إجراء في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، مبينا أن حل القضية الفلسطينية يتمثل في تشكيل نظام يحكم فلسطين من خلال الاستفتاء العام والانتخابات النزيهة بين جميع السكان الأصليين بجميع أديانهم.

من جهته قال البابا: "أبلغ تحياتي إلى قائد الثورة الإسلامية في إيران والمراجع الدينيين العظام في إيران، ونحن بدورنا نؤيد الموضوعات التي يؤكدها قائد الثورة الإسلامية"./انتهی/