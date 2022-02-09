لافروف وأميرعبداللهيان يبحثان المفاوضات النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن لافروف وامير عبداللهيان أجريا اتصالا هاتفيا "بمبادرة من الطرف الإيراني"، و"تبادلا الآراء بشأن نتائج الزيارة الناجحة للرئيس الايراني، ابراهیم رئيسي، إلى موسكو"، حيث التقى بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، "مؤكدين على الاستمرار في تعزيز التعاون في كافة المجالات بناء على الاتفاقات بين الرئيسين".

وناقش لافروف وامير عبداللهيان "تطورات الأوضاع حول خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج ايران النووي في سياق المفاوضات المستمرة في فيينا بشأن إعادة عملية التطبيق الكامل للصفقة النووية".

ویشار أن الجانبين "دعوا إلى إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة في أسرع وقت ممكن وبشكلها الأصلي المتوازن الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

جدیر بالذكر أن لافروف وعبد اللهيان تطرقا خلال محادثتهما إلى عدد من القضايا الإقليمية.

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