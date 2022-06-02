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٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٣:١٢ م

بِظل الجولة العاشرة للمشاورات؛

كبير المفاوضين الإيرانيين يلتقي مسؤولين سياسيين واقتصاديين في اوسلو

كبير المفاوضين الإيرانيين يلتقي مسؤولين سياسيين واقتصاديين في اوسلو

التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "علي باقري كني"، عددا من كبار مسؤولي الشؤون الاقتصادية والسياسية في دولة النرويج، الذي يزور أوسلو حالياً بهدف عقد الجولة العاشرة من المشاورات السياسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ذلك في ظل زيارة "باقري كني" الحالية الى اسلوا، تلبية لدعوة مساعد وزير الخارجية النرويجي "هنريك توني" بهدف عقد الجولة العاشرة من المشاورات السياسية بين البلدين.

والتقى مساعد الخارجية الايرانية، الاربعاء، كلا من الامين العام بوزارة الخارجية "توري هاتيرم"، ومساعد وزير النفط "اموند فيك" ومساعد وزير التجارة والصناعة والثروة السمكية "فيدار اوليكسن"، في دولة النرويج.

واستعرض الجانبان في هذه اللقاءات، القضايا ذات الاهتمام المشترك بشتى المجالات السياسية والطاقة والثروة السمكية.

/انتهى/

رمز الخبر 1924232
https://ar.mehrnews.com/news/1924232/

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