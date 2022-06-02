النروج تشيد بالدعم الايراني للاجئين الأفغان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد اجتمعت هويتفلت مع مساعد الشؤون السياسية لوزارة الخارجية الايرانية علي باقري الذي يزور اوسلو للمشاركة في الاجتماع العاشر للمشاورات السياسية الايرانية النرويجية، واعربت خلال اللقاء عن تقديرها وشكرها للدعم الواسع الذي تقدمه ايران منذ عقود للاجئين الافغانيين ورحبت بالحوار الجاري بين ايران والنرويج حول القضايا والمشاكل التي تعاني منها افغانستان والدعم الايراني لحل هذه المشاكل.

وكما اكدت هويتفلت ترحيبها واستعدادها لزيارة ايران وكررت الدعوة لنظيرها الايراني حسين امير عبداللهيان لزيارة النرويج والمشاركة في اجتماعات اوسلو.

ومن جانبه اعتبر باقري ان العلاقات الثنائية بين ايران والنرويج في خضم اشتداد أزمة الغذاء والطاقة في العالم، تعود بالنفع ليس فقط على البلدين بل على القارة الاوروبية بأجمعها.

وتابع باقري ان على ايران والنرويج بذل الجهود لتدعيم الارادة السياسية لدى الجانبين لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

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