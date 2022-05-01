نائب وزير الخارجية النرويجي يلتقي أمير عبد اللهيان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى نائب وزير خارجية النرويج هنريك تونيه، خلال زيارته لبلادنا بوزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان.

وفي هذا الاجتماع، اعتبر وزير خارجية بلادنا أن تاريخ العلاقات السياسية بين إيران والنرويج منذ مائة وخمسة عشرعامًا يمثل دعمًا مهمًا للعلاقات السياسية والتجارية والبرلمانية بين البلدين .

وأشار أمير عبد اللهيان ان مشاركة الإيرانيين المقيمين في النرويج في مختلف المشاهد السياسية والاقتصادية والعلمية لهذا البلد رصيدا ثمينا لتعزيز العلاقات بين الدول وتطوير العلاقات بين البلدين.

واعتبر الجانبان اجتماع المشاورات السياسية بين البلدين على مستوى نائبي وزارتي خارجية البلدين فرصة جيدة لتعزيز التفاهم المتبادل والتفاعل بين البلدين.

كما أوضح وزير خارجية بلادنا مواقف الجمهورية الإسلامية الايرانية تجاه التطورات في أوكرانيا والمنطقة، بما في ذلك الأمن والاستقرار في الخليج الفارسي وأفغانستان واليمن وأوكرانيا.

وصرح نائب وزير الخارجية النرويجي بان تطوير الاتصالات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الايرانية من الأولويات المهمة للسياسة الخارجية النرويجية في المنطقة.

وجدد نائب وزير الخارجية النرويجي خلال الاجتماع دعوته لنظيره الإيراني للقاء ثنائيا وحضور اجتماع حوار أوسلو. كما دعا وزير خارجيتنا نظيره النرويجي لزيارة طهران.

وأوضح الجانب النرويجي موقف بلاده في الترحيب بتطور العلاقات بين طهران وأوسلو والتطورات في أوكرانيا وأفغانستان.

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