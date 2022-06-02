عبداللهيان يؤكد على أهمية تطوير وتوسيع العلاقات مع أفريقيا وخاصة كينيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار امير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع اومامو الى التطور الحاصل في سير انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين مؤكدا اهمية العلاقات مع افريقيا وخاصة كينيا وكذلك ضرورة التعاون بين ايران وكينيا بشأن بعض الاخطار المشتركة على الصعيد الدولي مثل الارهاب والقرصنة البحرية.

أعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين امير عبداللهيان، لنظيرته الكينية، ريتشل اومامو، عن استعداد ايران لارسال مساعدات انسانية في المجال الصحي مثل لقاحات الكورونا الى كينيا والقارة الافريقية.

ومن جانبها اكدت وزيرة الخارجية الكينية على اهمية مكانة ايران ودعت الى تعزيز العلاقات بين البلدين، واشارت الى قرب انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة للبلدين واعربت عن املها في ان تؤدي اجتماعات هذه اللجنة الى تعزيز وتطوير العلاقات بين ايران وكينيا.

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