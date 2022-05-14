عبداللهيان: على طهران وهافانا ان تستفيدا من تجارب بعضها البعض في تحييد الحظر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان استقبل اليوم السبت نائب رئيس الوزراء والمبعوث الخاص لرئيس كوبا، ريكاردو كابريساس، الذي يزور طهران لعقد الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجمهورية الإسلامية وجمهورية كوبا، حيث بحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام.

ووصف عبداللهيان، كوبا بانها شريك استراتيجي، ودعا إلى توسيع التعاون في مختلف المجالات، واعتبرعقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي فرصة جيدة للجانبين لاستكشاف سبل تطوير العلاقات بين البلدين وكذلك تعزيز التعاون السياسي.

واعتبر وزير الخارجية الايراني، مستوى العلاقات بين البلدين بانه جدير بالثقة في مجال العلاقات السياسية وكذلك التعاون الملحوظ في قطاع الصحة والعلاج، لا سيما في مجال الإنتاج المشترك للقاحات، وشدد على إرادة الحكومة الحالية في تنفيذ وثائق التعاون والتفاهمات السابقة والاتفاقيات الجديدة ، وشدد على أهمية تعزيز التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري، مع الأخذ في الاعتبار القدرات الموجودة لدى الجانبين، ودعا البلدين إلى بذل كل جهد ممكن لتحقيق القدرات الاقتصادية للتعاون.

وادان عبداللهيان الحظر الأميركي المفروض على كوبا، وضمن اشارته إلى حجم الحظر الأميركي الأحادية الجانب ضد طهران وهافانا، اكد ضرورة الاستفادة من تجارب بعضهما البعض في تحييد هذا الحظر.

ومن جهته، أثنى نائب رئيس الوزراء والمبعوث الخاص لرئيس كوبا، ريكاردو كابريساس، على دعم الجمهورية الإسلامية القوي للعلاقات بين البلدين في مواجهة العقوبات الأمريكية أحادية الجانب ضد كوبا، واعتبر زيارته وعقد الاجتماع المشترك الثامن عشر للتعاون الاقتصاي بين البلدين بانها تخدم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وشدد على أهمية استخدام القدرات الاقتصادية للبلدين لصالح الطرفين.

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