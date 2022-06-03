ألمانيا تعرض أمن أوروبا للخطر عبر إعادة التسلُّح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في تصريحاتٍ نشرتها الصحف الألمانية هذا الأسبوع، قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إنّ برلين ستمتلك قريباً أكبر جيش تقليدي بين جميع الأعضاء الأوروبيين ضمن "الناتو".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "ننظر إلى بيان المستشار الألماني على أنه تأكيد آخر على أنّ برلين حددت مساراً للإسراع بإعادة تسليح البلاد. ما النهاية التي يؤدي إليها هذا؟ إنها للأسف معروفة جيداً من (دروس) التاريخ". وكذلك اتهمت روسيا ألمانيا، سابقاً، بتنسيق مشاريع بيولوجية في أوكرانيا مع الولايات المتحدة.

وتعهّد شولتس في شباط/ فبراير الماضي، بزيادة الإنفاق الدفاعي بشكلٍ كبير وضخ 100 مليار يورو (107.39 مليار دولار) في القوات المسلحة الألمانية، في تحولٍ كبير في السياسة العسكرية، وهذا الأمر وصفه زعيم اليسار الألماني، ديتمار بارتش، بـ "الجنوني".

وكان من المتوقع أن يصوّت المشرعون على خطّة الإنفاق، اليوم الجمعة.

وستستخدم الأموال على مدى سنوات عدّة لزيادة ميزانية الدفاع العادية لألمانيا بنحو 50 مليار يورو وتمكين البلاد من تحقيق هدف "الناتو" المتمثل في إنفاق 2% من إجمالي ناتجها القومي على الدفاع كل عام.

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