خلاف غربي على إمداد أوكرانيا بدبابات ألمانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن بلاده ليس لديها أي إعلان جديد بشأن تزويد أوكرانيا بالدبابات، فيما نفى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس معارضة برلين نقل دبابات "ليوبارد 2" إلى كييف من جانب واحد، لكنه قال إن بلاده مستعدة للتحرك بسرعة إذا تم التوصل إلى توافق بين الحلفاء.

ومن جانبه، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي إنه سيكون من الصعب دحر القوات الروسية خلال السنة الحالية من كل جزء احتلته في أوكرانيا.

وأضاف ميلي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأميركي في قاعدة رامشتاين بألمانيا أن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي على طاولة المفاوضات مثل العديد من الحروب في العالم، مؤكدا أن الدعم لكييف سيستمر ما استمرت الحرب.

وقدر ميلي الخسائر البشرية الروسية في أوكرانيا بأكثر من 100 ألف قتيل.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يتعين على كييف العمل من أجل توفير دبابات حديثة، ولا بديل عن اتخاذ قرار بشأن ذلك.

وأضاف زيلينسكي في خطاب له أن اجتماع رامشتاين سيعزز قدرة أوكرانيا على الصمود، وأنه خرج بنتائج وصفها بالمهمة.

وفي غضون ذلك، نقلت محطة صوت أميركا الناطقة بالأوكرانية عن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف قوله إن القوات الأوكرانية ستتدرب على دبابات "ليوبارد 2" الألمانية في بولندا وذلك على الرغم من عدم توصل الحلفاء إلى اتفاق لتزويد كييف بتلك الدبابات.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية أن مسؤولين أميركيين كبارا نصحوا أوكرانيا بتأجيل شن هجوم كبير على القوات الروسية إلى حين حصولها على إمدادات إضافية من الأسلحة الأميركية والتدريب على استخدامها.

وأكد المسؤول الأميركي تمسك الولايات المتحدة بقرارها عدم تزويد أوكرانيا بدبابات أبرامز في الوقت الحالي، لأنها مكلفة وصيانتها صعبة، وفق تعبيره.

وفي سياق آخر، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن وزارة الخزانة الأميركية ستصنف قوات فاغنر الروسية منظمة إجرامية.

وأضاف كيربي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بات يعتمد بشكل متزايد على قوات فاغنر في حربه ضد أوكرانيا على الرغم من التوترات المتزايدة بين الجيش الروسي وتلك القوات.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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