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٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ١٢:٥٨ م

قيادي في حزب الله؛

مصلحة لبنان تقتضي تشكيل حكومة قادرة ومتوازنة

مصلحة لبنان تقتضي تشكيل حكومة قادرة ومتوازنة

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، الشيخ علي دعموش، على أنه في ظل تفاقم الأزمات الحياتية، خصوصا بعد ارتفاع فاتورة الكهرباء والمياه والدواء والمواد الغذائية وزيادة البطالة والهجرة، يجب أن يتقدم الهمّ المعيشي على سائر الهموم الأخرى، وأن تتجمد كل الخلافات الكبرى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رأى الشيخ دعموش خلال رعايته حفل تكليف سنوي في بلدة شقراء الجنوبية، أن الأولوية في هذه المرحلة هي لتشكيل حكومة جديدة، لأنها المدخل الطبيعي لكل المعالجات المطلوبة على الصعيد المالي والاقتصادي والمعيشي، معتبراً أن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل حكومة قادرة ومتوازنة تراعي عدالة التمثيل ورغبات اللبنانيين وتطلعاتهم، لا رغبات الخارج وتطلعاته.

ولفت إلى أن أي محاولات لتعطيل تشكيل الحكومة أو تأخيرها من خلال فرض شروط معينة لإرضاء الخارج، هي محاولات خبيثة يراد منها تعطيل انطلاقة عمل مؤسسات الدولة، وشل البلد، والدفع بلبنان نحو مزيد من الانحدار والتأزم، وإدخاله في تعقيدات جديدة هو بالغنى عنها.

/انتهى/

رمز الخبر 1924297
https://ar.mehrnews.com/news/1924297/

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