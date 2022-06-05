مصلحة لبنان تقتضي تشكيل حكومة قادرة ومتوازنة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رأى الشيخ دعموش خلال رعايته حفل تكليف سنوي في بلدة شقراء الجنوبية، أن الأولوية في هذه المرحلة هي لتشكيل حكومة جديدة، لأنها المدخل الطبيعي لكل المعالجات المطلوبة على الصعيد المالي والاقتصادي والمعيشي، معتبراً أن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل حكومة قادرة ومتوازنة تراعي عدالة التمثيل ورغبات اللبنانيين وتطلعاتهم، لا رغبات الخارج وتطلعاته.

ولفت إلى أن أي محاولات لتعطيل تشكيل الحكومة أو تأخيرها من خلال فرض شروط معينة لإرضاء الخارج، هي محاولات خبيثة يراد منها تعطيل انطلاقة عمل مؤسسات الدولة، وشل البلد، والدفع بلبنان نحو مزيد من الانحدار والتأزم، وإدخاله في تعقيدات جديدة هو بالغنى عنها.

/انتهى/