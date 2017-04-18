الشيخ دعموش: المقاومة ستواصل المعركة في سوريا لحماية لبنان وشعوب المنطقة

وخلال احتفال تأبيني لوالد الشهيد حسين حسين في بلدة حولا، قال دعموش إن "التفجير الوحشي الذي استهدف أهالي الفوعة وكفريا في الراشدين يثبت أن الارهاب واحد من السويد إلى مصر وسوريا، وهو يستهدف الجميع ولا يفرق بين مسلم ومسيحي ولا بين قبطي وكاثوليكي ولا بين سني وشيعي”، مشيراَ إلى “أننا أمام عصابات إجرامية وحشية تم دعمها من دول كبرى وإقليمية من أجل نشر القتل والدمار والخراب والفتنة والشقاق في هذه المنطقة وتفكيك مجتمعاتنا".

كما حمّل دعموش "الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية المجزرة الرهيبة بحق نساء وأطفال كفريا والفوعة ، لأنها شجعت من خلال عدوانها على سوريا المسلحين الارهابيين على التمادي في استهدافهم للمدنين الأبرياء". ودعا دعموش إلى “توحيد الجهود وتجميع الطاقات من أجل حماية أمتنا من المصير الأسود الذي تقودنا إليه الجماعات الارهابية، وإلى أن يكون الجميع في جبهة واحدة موحدة من أجل القضاء على هذه الجماعات التي تستخدمها قوى دولية وجهات اقليمية للقضاء على روح المقاومة في المنطقة ولحماية اسرائيل". وأكد أن "المقاومة لن يخيفها العدوان الاميركي ولن تثنيها المجازر الوحشية التي يرتكبها الارهابيون التكفيريون عن تحمل المسؤولية واستكمال المعركة في سوريا لحماية لبنان وشعوب المنطقة"./انتهى/

المصدر: المنار