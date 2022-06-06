قائد الثورة الاسلامية ينعي رحيل حجة الإسلام السيد محمود دعائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله الخامنئي عن تعازيه في رحيل المناضل وموالي الامام الخميني الراحل والثورة الاسلامية حجة الإسلام سيد محمود دعائي.

وجاء نص رسالة قائد الثورة الإسلامية كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

أقدم التعازي في وفاة المناضل القديم وموالي الامام الخميني الراحل والثورة الاسلامية حجة الإسلام سيد محمود دعائي، لعائلته الكريمة وخاصة زوجته وأولاده، وكذلك لمجموعة كبيرة من محبي المرحوم وزملائه.

من ميزات سماحته كان الإخلاص والتواضع وبساطة العيش والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية في قطاع الإعلام، وفي ظل هذه الميزات الحميدة استطاع المرحوم أن يتولي مسؤولية ممثلية الولي الفقيه لدى مؤسسة "إطلاعات" الإعلامية، و قدّم خدمات ثمينة في خندق البرلمان الايراني طوال ستة دورات.

سائلا الباري سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويحشره مع أجداده الکرام متمنياً الصبر والسلوان لذويه.

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