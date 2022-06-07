الاتفاق متاح إذا كانت أمريكا واقعية/ إيران لا تقبل تقرير الوكالة

في برقية تعزية؛ قائد الثورة الاسلامية ينعي رحيل حجة الإسلام السيد محمود دعائي

أعرب سماحة قائد الثورة الاسلامية في برقية تعزية عن تعازيه لرحيل المناضل القديم وموالي الامام الخميني الراحل والثورة الاسلامية حجة الإسلام سيد محمود دعائي.

المتحدث باسم الخارجية الايرانية: إيران لا تقبل تقرير الوكالة / الأعضاء يجب أن يكونوا حذرين بشأن نوايا الصهاينة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ان وزير خارجيتنا أعلن أننا لا نقبل هذا التقرير، مضيفا ان الاجراءت التي تتخذها امريكا والدول الأوروبية الثلاث ضد الدبلوماسية.

لمتابعة موضوع الغبار؛ الرئيس الإيراني يدعو لتشكيل مجلس إقليمي للحفاظ على البيئة

دعا رئيس الجمهورية الإسلامية، حجة الإسلام السيد ابراهيم رئيسي، يوم الاثنين خلال الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للبيئة في إيران، إلى تشكيل هيئة إقليمية للحفاظ على البيئة لمتابعة موضوع الغبار.

خطيب زاده يعزي نيجيريا حكومة وشعبا بضحايا الهجوم المسلح

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين عن تعازيه لحكومة وشعب نيجيريا في أعقاب الهجوم المسلح على كنيسة في نيجيريا.

خلال زيارة وزير الصحة لدمشق؛ إيران وسوریا توقعان مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون في مجال التعليم العالي

وقعت إيران وسوريا اليوم على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم المشتركة الموقعة في طهران خلال شهر تشرين الثاني من عام 2021 بهدف تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وعقد اتفاقيات توأمة مباشرة وفقاً للأنظمة النافذة في كلا البلدين.

خلال لقاء وزير الطاقة الإيراني ووزير الداخلية القطري؛ قطر تؤكد على التعاون مع إيران في مجالي السياحة والصحة في مونديال 2022

التقى وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، صباح يوم الاثنين، برئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، وذلك خلال زيارته الدوحة لعقد أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

خلال لقائه مسؤولين فلسطينيين ولبنانيين؛ عبداللهيان: لن نتخلى عن حقوق الشعب الإيراني في المفاوضات

أكد وزير الخارجية الإيراني خلال استقباله لعدد من المسؤولين اللبنانيين وقادة الفصائل الفلسطينية الذي حضرو الذكرى الـ33 لرحيل الإمام الخميني(رض) أن الجمهورية الإسلامية لن نتخلى عن حقوق شعبها في المفاوضات.

عبر تغريدة له؛ أمير عبداللهيان: الاتفاق متاح إذا كانت أمريكا واقعية

قال وزير الخارجية الايراني نرحب باتفاق جيد وقوي ودائم، الاتفاق متاح إذا كانت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث واقعية.

/انتهى/